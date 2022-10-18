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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 10:16
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 100000000 100000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 590000
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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 532,40 61.437.657 % 10,00  
SMRTG 114,10 32.231.995 % 9,92  
MZHLD 101,60 17.798.190 % 9,90  
VKING 8,12 1.311.195 % 9,88  
YEOTK 50,80 89.430.904 % 9,11  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 18,5888 18,5925 % 0,07  
Euro 18,3001 18,3174 % 0,14  
Sterlin 20,9911 21,0963 % -0,33  
Frank 18,6228 18,7350 % 0,17  
Riyal 4,9345 4,9592 % 0,09  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 4,17  
Altın Gr. 987 988 0,94  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.656 6.733 4,00  
Yarım 3.243 3.294 5,00  
Çeyrek 1.625 1.645 0,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,18  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,06  
B. Petrol 91,92 91,92 0,30  
Seans Raporu 10:32
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