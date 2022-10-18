***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 10:16
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 100000000 100000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 590000
10:343.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 22,57
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
10:3418,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:3418,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:34988,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,43
|Açılış
|: 988,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PENTA
|532,40
|61.437.657
|% 10,00
|
|SMRTG
|114,10
|32.231.995
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|17.798.190
|% 9,90
|
|VKING
|8,12
|1.311.195
|% 9,88
|
|YEOTK
|50,80
|89.430.904
|% 9,11
|
|KIMMR
|7,40
|1.007.400
|% -7,73
|
|EGEPO
|12,00
|3.366.863
|% -5,44
|
|MEGAP
|4,58
|9.690.022
|% -5,18
|
|MEGAP
|4,58
|9.690.022
|% -5,18
|
|AGYO
|6,65
|18.313.012
|% -5,00
|
|THYAO
|98,80
|1.521.220.741
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,11
|1.100.236.353
|% 4,12
|
|EKGYO
|4,61
|1.062.213.261
|% 2,67
|
|GARAN
|24,88
|1.061.218.614
|% 3,32
|
|AKBNK
|15,72
|1.054.930.860
|% 5,86
|
|EKGYO
|4,61
|1.062.213.261
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,90
|239.074.200
|% 0,53
|
|TSKB
|2,73
|342.074.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,11
|1.100.236.353
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,78
|898.639.064
|% 4,15
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5925
|% 0,07
|
|Euro
|18,3001
|18,3174
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9911
|21,0963
|% -0,33
|
|Frank
|18,6228
|18,7350
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,09
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,17
|
|Altın Gr.
|987
|988
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.656
|6.733
|4,00
|
|Yarım
|3.243
|3.294
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|0,30
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47VERTU
Yüzde 4.31 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 075 adet işlem
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 18 artarak (% 0.86 ) 4, 255
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, SKBNK
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, EKGYO
-
10:46XU100
Endeks 3, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 20, 613.00 milyon TL de