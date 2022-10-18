***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 100000000 100000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKSEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 590000