***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri 100000000 100000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKSEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. İğne flaster, polietilen flaster, delikli yakı, kağıt flaster, ipek flaster, bez flaster, yarabandı, polyester elastik flaster, flaster yara örtüsü ekonomik yarabandı, muhtelif sinai yapışkan bant, bası bandı, göz pedi 59000000 8993902 TRY 15,24 İŞTİRAKİDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 9500000 1066541 TRY 11,23 İŞTİRAKSPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş. Her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal etmek 93.934.662,50 12788100 TRY 13,61 İŞTİRAKMOTİLET İLETİM ÇÖZÜMLERİ GIDA LOJİSTİK A.Ş. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri 62128 600 TRY 0,97 İŞTİRAKRAİNBOW POLİKARBONAT SAN. VE TİC. A.Ş. Polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti ile iştigal etmektedir. 30000000 301000 TRY 1 İŞTİRAKHEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Yatırım Bankacılığı 500000000 150000000 TRY 30 İŞTİRAKGRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Lojistik 7061472 264735 TRY 3,749 İŞTİRAKARTIOX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 980000 20000 TRY 2,0408 İŞTİRAK