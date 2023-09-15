***HDFGS* *HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HDFGS******HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz portföyüne, kurumlar vergisi avantajından yararlanmak amacıyla 2021 ve 2022 yıllarında alınan toplam 3.995.578 adet Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) pay senedi 2,04 TL fiyatla satılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195453BIST