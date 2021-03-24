***HDFGS* *INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 08:57
***HDFGS******INFO*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.03.2021 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 56.000 adet 6,14-6,24 fiyat aralığından alınmıştır.
Bu işlemle birlikte İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'deki paylarımız 23.03.2021 itibarıyla %3,43 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/03/2021 56.000 0 56.000 3.375.404,16 3.431.404,16 % 3,375 % 3,375 % 3,43 % 3,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920072
BIST
13:121.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,31
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:127,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:129,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:12443,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,46
|Açılış
|: 443,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:12
|AYGAZ
|15,51
|43.373.664
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.778.003
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.670.657
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,65
|298.316.490
|% -3,44
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|INTEM
|43,30
|2.350.827
|% -1,50
|
|EMKEL
|2,62
|2.674.557
|% -1,13
|
|AVHOL
|8,97
|4.270.923
|% -0,99
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|SASA
|47,02
|773.765.156
|% 7,75
|
|PETKM
|5,62
|468.667.004
|% 4,66
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|SISE
|7,22
|459.737.722
|% 2,12
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,27
|247.456.989
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|144.910.513
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,93
|195.090.986
|% 4,32
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9478
|7,9565
|% 0,21
|
|Euro
|9,4171
|9,4384
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,8818
|10,9364
|% -0,05
|
|Frank
|8,4636
|8,5146
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,16
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|