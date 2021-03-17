***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 18:17
***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HDFGS]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'ta açıklanan ve revize edilen Kar Dağıtım Tablosunda ifade edildiği üzere 5.900.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması kapsamında 15.03.2021 tarihinde 4,20 TL fiyatla 1.400.000 adet HDFGS payı alınmış olup pay alım sonrası Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki payımız %0,67'ye yükselmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/03/2021 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000 % 0 % 0 % 0,67 % 0,67
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918856
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1140
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1253
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,72
|Açılış
|: 422,62
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5926
|7,5992
|% 1,52
|
|Euro
|9,0388
|9,0490
|% 1,40
|
|Sterlin
|10,5205
|10,5732
|% 1,43
|
|Frank
|8,1595
|8,2086
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0216
|2,0318
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,09
|
|Altın Gr.
|421
|422
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,59
|