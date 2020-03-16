***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 17:04
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829445
BIST
17:1487.583
En Yüksek
|Değişim
|: -8,39%
|| -8.022,56
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:146,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0806
|Açılış
|: 6,4070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:147,1368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1038
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:14302,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -8,52
|Açılış
|: 302,87
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,85
|90.209.900
|% 4,40
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|KOZAL
|54,90
|49.872.515
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|26.395.147
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.543.909
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.939.157
|% -10,00
|
|LIDFA
|2,43
|177.395
|% -10,00
|
|ASELS
|22,94
|699.766.896
|% -9,90
|
|THYAO
|8,33
|632.286.273
|% -8,86
|
|GARAN
|8,19
|539.099.152
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,04
|211.578.712
|% -7,69
|
|ECILC
|3,66
|208.033.238
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,04
|211.578.712
|% -7,69
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|THYAO
|8,33
|632.286.273
|% -8,86
|
|ODAS
|1,25
|94.215.009
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.687.871
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8197
|7,8589
|% 0,93
|
|Frank
|6,7389
|6,7795
|% 1,70
|
|Riyal
|1,7002
|1,7087
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-57,09
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.024
|2.078
|-45,22
|
|Yarım
|978
|1.005
|-21,87
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,63
|-2,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,42
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-3,79
|
Seans Raporu
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17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TAVHL, AKBNK
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7645, 12 kaybederek (% -8.40 ) 83, 335
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17:27
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10072, 59 kaybederek (% -8.69 ) 105, 776
-
17:22XU100
Endeks 87, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 71 altında . İşlem hacmi 5, 284.00 milyon TL de