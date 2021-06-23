***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2021 09:10
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943679
BIST
10:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:308,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3010,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0396
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:30494,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,76
|Açılış
|: 494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:28
|CEOEM
|14,98
|22.636.794
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|5.905.042
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,23
|28.536.250
|% 9,88
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|VKFYO
|7,23
|11.134.624
|% 8,40
|
|BOBET
|5,09
|27.730.989
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|YESIL
|1,90
|4.999.738
|% -4,52
|
|AYCES
|69,55
|335.496
|% -4,33
|
|THYAO
|14,76
|200.589.473
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|158.168.606
|% 0,24
|
|HALKB
|5,23
|134.525.415
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|112.134.294
|% 0,00
|
|ASELS
|15,52
|64.754.148
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,20
|112.134.294
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|59.253.794
|% 1,86
|
|HALKB
|5,23
|134.525.415
|% -0,76
|
|GARAN
|8,34
|158.168.606
|% 0,24
|
|THYAO
|14,76
|200.589.473
|% 0,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6168
|8,6209
|% -0,34
|
|Euro
|10,2888
|10,2961
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0236
|12,0839
|% -0,05
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,24
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,50
|