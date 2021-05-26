***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.05.2021 14:10
ları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 26.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938174
BIST
16:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:598,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5910,3364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:59516,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 516,06
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.390.821
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.882.434
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.763.504
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.148.016
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|49.391.046
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.540.933.479
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|941.554.375
|% 0,39
|
|TRILC
|50,70
|853.102.012
|% 7,46
|
|KOZAL
|124,30
|769.970.376
|% 1,47
|
|KARSN
|4,88
|611.274.460
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,15
|505.344.298
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,89
|365.941.708
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.540.933.479
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.546.006
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.083.607
|% 2,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4436
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3291
|10,3364
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9004
|11,9601
|% -0,30
|
|Frank
|9,3891
|9,4456
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2447
|2,2560
|% -0,22
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|3,55
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|21,53
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,42
|
|Çeyrek
|824
|843
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,31
|