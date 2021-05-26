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***HDFGS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

26.05.2021 14:10


ları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 26.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938174


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Riyal 2,2447 2,2560 % -0,22  
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16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 3,55  
Altın Gr. 517 517 0,16  
Cumhuriyet 3.418 3.469 24,00  
Tam 3.401 3.487 21,53  
Yarım 1.644 1.687 10,42  
Çeyrek 824 843 5,20  
Gümüş.Ons 27,81 27,84 -0,17  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,05  
B. Petrol 68,18 68,18 -0,31  
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