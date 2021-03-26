***HDFGS* *QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 09:47
***HDFGS******QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Qua Granite")'nin sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için yapılan başvuruyu takiben, SPK tarafından izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu 25.03.2021 tarihinde onaylanmış olup, Şirket paylarının 31 Mart – 1 Nisan 2021 tarihlerinde 16,46 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle halka arzı için gerekli duyurular KAP'ta ilan edilmiştir. Halka arza ilişkin dokümanlar aynı zamanda Şirketin ve halka arza aracılık eden İnfo Yatırım'ın https://www.qua.com.tr/ ve www.infoyatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920763
BIST
11:011.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:017,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:019,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:01443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.795.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,88
|2.517.620
|% -4,51
|
|RAYSG
|12,10
|170.565
|% -4,04
|
|BSOKE
|3,68
|49.050.315
|% -3,92
|
|PAMEL
|30,54
|733.364
|% -3,60
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|VESTL
|36,22
|246.912.993
|% -2,37
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|GSRAY
|3,72
|197.598.223
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|112.180.902
|% 1,85
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9911
|7,9926
|% 0,67
|
|Euro
|9,4174
|9,4407
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,9654
|11,0203
|% 0,94
|
|Frank
|8,4560
|8,5070
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1240
|2,1347
|% 0,70
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|0,98
|
Seans Raporu
11:01
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-
11:11SELGD
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 618 adet işlem
-
11:10RTALB
Yüzde 6.29 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 787 adet işlem
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, OYAKC
-
11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.39 ) 1, 208
-
11:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, TRILC, SELGD