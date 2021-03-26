***HDFGS* *QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Qua Granite")'nin sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için yapılan başvuruyu takiben, SPK tarafından izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu 25.03.2021 tarihinde onaylanmış olup, Şirket paylarının 31 Mart – 1 Nisan 2021 tarihlerinde 16,46 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle halka arzı için gerekli duyurular KAP'ta ilan edilmiştir. Halka arza ilişkin dokümanlar aynı zamanda Şirketin ve halka arza aracılık eden İnfo Yatırım'ın https://www.qua.com.tr/ ve www.infoyatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920763BIST