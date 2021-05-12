***HDFGS* *QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2021 13:00
***HDFGS******QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'ne ait 1.800.000 adet payın borsada işlem gören tipe tipe dönüştürülmek suretiyle girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936372
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1008
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2754
En Düşük
10,1512
12:35496,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,68
|Açılış
|: 496,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,40
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4908
|8,4949
|% 0,90
|
|Euro
|10,2689
|10,2754
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% 0,70
|
|Frank
|9,3223
|9,3785
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 0,87
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
Seans Raporu
12:35
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15:26
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