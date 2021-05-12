***HDFGS* *QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'ne ait 1.800.000 adet payın borsada işlem gören tipe tipe dönüştürülmek suretiyle girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936372BIST