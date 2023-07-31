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***HDFGS* *RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.07.2023 10:45
***HDFGS* *RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HDFGS******RNPOL*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [RNPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023-26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin Rainbow Polikarbonat San.Tic.A.Ş sermayesinde sahip olduğu 301.000 adet pay 19,50 - 20,38 birim fiyat aralığında satılmıştır.
Bu işlem ile birlikte Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'de payımız kalmamıştır.
Bu işlem 26.07.2023 tarihinde yapılmış olup, ilgili şirket alanında RNPOL kodu belirtilmemesi nedeni ile yeniden yayınlanmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/07/2023 301.000 301.000 301.000 0 % 1 % 1 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177050


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AYCES 217,80 61.337.881 % 10,00  
SMRTG 64,35 554.188.442 % 10,00  
YEOTK 150,70 375.600.676 % 10,00  
SAYAS 49,50 56.729.325 % 10,00  
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12:32 Alış Satış %  
Dolar 26,9590 26,9645 % 0,33  
Euro 29,7504 29,7619 % 0,42  
Sterlin 34,5523 34,7256 % 0,37  
Frank 30,8786 31,0647 % 0,34  
Riyal 7,1679 7,2038 % 0,34  
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12:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -2,14  
Altın Gr. 1.695 1.695 2,00  
Cumhuriyet 11.272 11.443 -53,00  
Tam 11.038 11.119 -24,00  
Yarım 5.523 5.585 -12,00  
Çeyrek 2.762 2.793 -6,00  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,05  
Gümüş Gr. 21,02 21,04 -0,01  
B. Petrol 84,56 84,56 0,15  
Seans Raporu 12:32
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