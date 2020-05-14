***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 10:47
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.05.2020 tarihinde Seyitler Kimya San. A.Ş. paylarından 1.240.000 adet 9,85-10,93 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya San. A.Ş. 'deki paylarımız 13.05.2020 itibarıyla %40,54 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/05/2020 1.240.000 1.240.000 7.727.166 6.487.166 % 48,29 % 48,29 % 40,54 % 40,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844890
BIST
10:3899.933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -226,27
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
10:386,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
10:387,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
10:38384,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,50
|Açılış
|: 384,74
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|ULUUN
|9,54
|7.290.596
|% -5,92
|
|ASELS
|28,94
|274.527.485
|% 0,98
|
|GARAN
|7,79
|201.343.197
|% -1,39
|
|ECILC
|6,43
|168.048.448
|% 7,89
|
|TTKOM
|7,42
|108.684.501
|% -1,46
|
|KOZAA
|12,51
|90.309.340
|% 0,56
|
|YGYO
|0,62
|24.164.328
|% 5,08
|
|ECILC
|6,43
|168.048.448
|% 7,89
|
|GARAN
|7,79
|201.343.197
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,44
|62.178.591
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|21.909.193
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4843
|8,5269
|% -0,30
|
|Frank
|7,1332
|7,1761
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.514
|-4,10
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-4,10
|
|Yarım
|1.243
|1.261
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|0,69
|