***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 18:11
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 31.12.2020 tarihinde Seyitler Kimya San. A.Ş. paylarından 95.000 adet 35,00 TL fiyattan satılmıştır.
Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya San. A.Ş.' deki paylarımız 31.12.2020 itibarıyla %30,35 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/12/2020 95.000 95.000 4.950.636 4.855.636 % 30,94 % 30,94 % 30,35 % 30,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896154
BIST
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|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,61
|Açılış
|: 453,07
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4404
|% 0,77
|
|Euro
|9,0897
|9,1147
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1029
|10,1536
|% 0,79
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9707
|1,9806
|% 0,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|3,26
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|-0,24
|
Seans Raporu
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