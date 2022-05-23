***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 18:14
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/651 sayılı toplantısında onaylanan ve 09.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 23.05.2022 tarihinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) paylarından 200.000.-adet 8,00-8,20 fiyat aralığında satılmıştır. Bu işlemle birlikte SEYKM paylarımız %19,86 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/05/2022 200.000 200.000 8.342.568,09 8.142.568,09 % 20,35 % 8,87 % 19,86 % 8,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031866
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0735
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0882
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05938,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,69
|Açılış
|: 938,87
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7644
|15,7993
|% -0,46
|
|Euro
|16,8479
|16,8893
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,7582
|19,8573
|% -0,05
|
|Frank
|16,2553
|16,3532
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1862
|4,2072
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|8,08
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de