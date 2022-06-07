***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 18:17
***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/651 sayılı toplantısında onaylanan ve 09.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 07.06.2022 tarihinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) paylarından 200.000.-adet 7,06 fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte SEYKM sermayesindeki paylarımız % 16,83 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/06/2022 200.000 200.000 7.099.894,09 6.899.894,09 % 17,32 % 7,55 % 16,83 % 7,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035469
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2003
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0518,0147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2732
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0226
En Düşük
17,7366
18:05997,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,23
|Açılış
|: 997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7623
|16,7737
|% 1,21
|
|Euro
|17,9890
|18,0147
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,0337
|21,1392
|% 1,67
|
|Frank
|17,1553
|17,2586
|% 0,97
|
|Riyal
|4,4541
|4,4764
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,82
|
|Altın Gr.
|997
|998
|16,88
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940