***HDG* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 12:16
***HDG******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar [HDG]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.06.2021 tarihinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yat
13:371.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:378,5744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:3710,4625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:37521,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,47
|Açılış
|: 521,27
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ATATP
|35,12
|89.104.813
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.834.294
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.454.537
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.177.398
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.459.334
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,27
|28.355.562
|% -6,68
|
|METUR
|7,02
|10.218.272
|% -6,40
|
|NUGYO
|12,00
|6.066.406
|% -5,88
|
|EUKYO
|5,80
|3.305.212
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,04
|542.197.780
|% 2,51
|
|THYAO
|14,41
|529.671.395
|% -0,48
|
|GARAN
|8,27
|401.985.557
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,81
|358.419.657
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,71
|222.654.860
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,04
|542.197.780
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|135.410.549
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,22
|76.484.783
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,25
|118.997.088
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|215.177.398
|% 9,93
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5733
|8,5744
|% -0,36
|
|Euro
|10,4576
|10,4625
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1206
|12,1814
|% -0,19
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2802
|2,2917
|% -0,32
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,84
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|-17,00
|
|Tam
|3.431
|3.519
|-15,22
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,36
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|0,12
|