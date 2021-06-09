***HDG* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***HDG******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar [HDG]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar09.06.2021 tarihinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yat