HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
04.08.2023 16:02
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BGK- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180810
BIST
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17:407.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,24%
|| 161,83
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4026,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4029,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2749
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:401.685,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.685,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BIENY
|68,75
|1.358.077.682
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.312.552
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|755.226.836
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|388.231.564
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|66.513.009
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.393.530
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,98
|237.316.637
|% -7,91
|
|THYAO
|246,50
|11.470.033.033
|% 4,89
|
|ASTOR
|113,10
|5.693.192.675
|% -0,09
|
|EREGL
|41,02
|4.913.054.012
|% 1,53
|
|KONTR
|249,60
|4.557.111.732
|% -0,83
|
|YKBNK
|14,41
|4.240.588.855
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,87
|3.996.932.105
|% 0,11
|
|YKBNK
|14,41
|4.240.588.855
|% 2,49
|
|ISCTR
|15,93
|3.932.704.715
|% 3,71
|
|CEMAS
|3,30
|552.151.804
|% 5,77
|
|SKBNK
|3,10
|497.145.988
|% 1,64
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9826
|26,9933
|% 0,17
|
|Euro
|29,7606
|29,7835
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3816
|34,5540
|% 0,67
|
|Frank
|30,8841
|31,0701
|% 0,57
|
|Riyal
|7,1732
|7,2092
|% 0,13
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|0,11
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,58
|