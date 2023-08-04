HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
04.08.2023 16:02
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180817
BIST
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17:417.381
En Düşük
|Değişim
|: 2,20%
|| 159,10
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4126,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4129,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2624
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:411.684,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.685,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:39
|BIENY
|68,75
|1.358.132.819
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|58.688.098
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.344.155
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.252.770
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|IZFAS
|9,97
|15.393.530
|% -9,94
|
|EGEPO
|26,08
|67.227.773
|% -9,76
|
|AKSUE
|40,98
|238.362.577
|% -7,91
|
|THYAO
|247,80
|11.710.148.460
|% 5,45
|
|ASTOR
|112,80
|5.725.653.187
|% -0,35
|
|EREGL
|40,98
|4.921.677.571
|% 1,44
|
|KONTR
|249,10
|4.569.961.604
|% -1,03
|
|YKBNK
|14,40
|4.249.410.610
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,89
|4.007.127.716
|% 0,34
|
|YKBNK
|14,40
|4.249.410.610
|% 2,42
|
|ISCTR
|15,98
|3.960.846.968
|% 4,04
|
|CEMAS
|3,29
|554.752.362
|% 5,45
|
|SKBNK
|3,09
|499.964.938
|% 1,31
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9752
|27,0032
|% 0,21
|
|Euro
|29,7618
|29,7845
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,3797
|34,5521
|% 0,66
|
|Frank
|30,8812
|31,0672
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1734
|7,2094
|% 0,13
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|85,76
|85,76
|0,62
|