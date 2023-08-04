HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
04.08.2023 16:07
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIG-6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180820
BIST
'
17:417.381
En Düşük
|Değişim
|: 2,20%
|| 158,99
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4126,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4129,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2624
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:411.685,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.685,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BIENY
|68,75
|1.357.754.694
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.312.552
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.518.185
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|754.408.716
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|388.197.139
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|66.367.479
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.356.133
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,90
|235.440.627
|% -8,09
|
|THYAO
|245,20
|10.976.802.094
|% 4,34
|
|ASTOR
|113,30
|5.655.448.209
|% 0,09
|
|EREGL
|40,98
|4.868.295.460
|% 1,44
|
|KONTR
|251,50
|4.513.182.221
|% -0,08
|
|YKBNK
|14,40
|4.194.473.220
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,89
|3.970.390.326
|% 0,34
|
|YKBNK
|14,40
|4.194.473.220
|% 2,42
|
|ISCTR
|15,91
|3.877.190.606
|% 3,58
|
|CEMAS
|3,30
|547.716.895
|% 5,77
|
|SKBNK
|3,10
|495.720.809
|% 1,64
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9768
|27,0065
|% 0,22
|
|Euro
|29,7622
|29,7868
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,55
|
|Frank
|30,8642
|31,0502
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1734
|7,2093
|% 0,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.687
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.997
|11.081
|-23,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,44
|
Seans Raporu
17:33
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17:48YAPRK
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