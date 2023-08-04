HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
04.08.2023 16:08
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FVI-6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180832
BIST
'
17:427.380
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 158,09
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4226,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4229,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2624
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:421.684,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.685,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:42
|RNPOL
|23,10
|70.900.737
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.362.063.050
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.344.155
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.390.286
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.577.413
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.559.990
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,90
|245.414.717
|% -8,09
|
|THYAO
|246,90
|12.374.511.506
|% 5,06
|
|ASTOR
|112,40
|5.802.666.319
|% -0,71
|
|EREGL
|40,96
|4.955.949.312
|% 1,39
|
|KONTR
|247,50
|4.603.174.524
|% -1,67
|
|YKBNK
|14,39
|4.290.253.158
|% 2,35
|
|EKGYO
|8,88
|4.041.598.519
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,39
|4.290.253.158
|% 2,35
|
|ISCTR
|15,97
|4.018.865.430
|% 3,97
|
|CEMAS
|3,28
|557.214.464
|% 5,13
|
|SKBNK
|3,09
|505.538.874
|% 1,31
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9781
|26,9883
|% 0,15
|
|Euro
|29,7555
|29,7855
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,3587
|34,5310
|% 0,60
|
|Frank
|30,8646
|31,0505
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1738
|7,2098
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|5,26
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|9,48
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,77
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Seans Raporu
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