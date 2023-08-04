HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
04.08.2023 16:10
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEI- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180836
BIST
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17:427.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 155,59
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4226,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4229,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2624
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:421.685,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.685,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:40
|RNPOL
|23,10
|68.858.933
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.361.735.663
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.344.155
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.315.928
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.387.519
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.453.530
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,88
|243.493.204
|% -8,13
|
|THYAO
|247,60
|12.229.584.512
|% 5,36
|
|ASTOR
|112,40
|5.781.787.901
|% -0,71
|
|EREGL
|40,96
|4.941.640.641
|% 1,39
|
|KONTR
|248,30
|4.589.184.447
|% -1,35
|
|YKBNK
|14,40
|4.261.822.074
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,87
|4.027.649.940
|% 0,11
|
|YKBNK
|14,40
|4.261.822.074
|% 2,42
|
|ISCTR
|15,98
|3.988.233.211
|% 4,04
|
|CEMAS
|3,28
|556.546.005
|% 5,13
|
|SKBNK
|3,09
|504.559.674
|% 1,31
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9786
|26,9856
|% 0,14
|
|Euro
|29,7493
|29,7980
|% 0,93
|
|Sterlin
|34,3708
|34,5431
|% 0,64
|
|Frank
|30,8811
|31,0671
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1739
|7,2099
|% 0,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|0,11
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,58
|