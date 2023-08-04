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HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor

04.08.2023 16:11
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor


HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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FFZ- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180844


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BIENY 68,75 1.362.063.050 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.344.155 % 10,00  
RAYSG 43,56 39.598.858 % 10,00  
CMENT 81,40 1.419.779 % 10,00  
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Dolar 26,9791 26,9858 % 0,14  
Euro 29,7446 29,7785 % 0,87  
Sterlin 34,3587 34,5310 % 0,60  
Frank 30,8646 31,0505 % 0,51  
Riyal 7,1738 7,2098 % 0,14  
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17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 6,75  
Altın Gr. 1.686 1.686 10,15  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.998 11.082 -22,00  
Yarım 5.503 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.752 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 0,04  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 85,76 85,76 0,62  
Seans Raporu 17:43
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