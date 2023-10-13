HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 14:31
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEH -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 143.954,36 % 0,003592 % 0,0279728 % 778,66999
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 236.935,73 % 0,007751 % 0,0460406 % 593,99421
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.122,74 % 0,01 % 0,0002182 % 2,18166
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.482,85 % 0,0105 % 0,0002881 % 2,74423
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.365,4 % 0,008925 % 0,0010426 % 11,68161
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 696,61 % 0,0105 % 0,0001354 % 1,28912
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.796,61 % 0,01 % 0,0003491 % 3,49111
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.191,68 % 0,0105 % 0,0008145 % 7,75728
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.344,32 % 0,0105 % 0,0004555 % 4,33849
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 638,19 % 0,0105 % 0,000124 % 1,18106
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.603,93 % 0,0105 % 0,0028378 % 27,02658
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205844
BIST