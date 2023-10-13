HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarBEH -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 143.954,36 % 0,003592 % 0,0279728 % 778,66999QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 236.935,73 % 0,007751 % 0,0460406 % 593,99421ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.122,74 % 0,01 % 0,0002182 % 2,18166ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.482,85 % 0,0105 % 0,0002881 % 2,74423GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.365,4 % 0,008925 % 0,0010426 % 11,68161AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 696,61 % 0,0105 % 0,0001354 % 1,28912GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.796,61 % 0,01 % 0,0003491 % 3,49111YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.191,68 % 0,0105 % 0,0008145 % 7,75728TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.344,32 % 0,0105 % 0,0004555 % 4,33849YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 638,19 % 0,0105 % 0,000124 % 1,18106PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.603,93 % 0,0105 % 0,0028378 % 27,02658http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205844BIST