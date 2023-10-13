HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 14:31
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIE -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.296,71 % 0,004602 % 0,0117266 % 254,79675
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 186.031,24 % 0,012702 % 0,0285925 % 225,10676
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.980,11 % 0,01 % 0,000458 % 4,58034
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.217,83 % 0,0105 % 0,0003409 % 3,24642
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.868,41 % 0,008925 % 0,0005946 % 6,66174
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 940,03 % 0,010499 % 0,0001445 % 1,37614
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.592,49 % 0,01 % 0,0003985 % 3,9846
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.717,45 % 0,0105 % 0,0004177 % 3,97776
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 908,6 % 0,0105 % 0,0001396 % 1,33
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 548,75 % 0,0105 % 0,0000843 % 0,80325
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.842,6 % 0,0105 % 0,0010517 % 10,01609
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205850
BIST