HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarEIE -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.296,71 % 0,004602 % 0,0117266 % 254,79675QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 186.031,24 % 0,012702 % 0,0285925 % 225,10676ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.980,11 % 0,01 % 0,000458 % 4,58034ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.217,83 % 0,0105 % 0,0003409 % 3,24642GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.868,41 % 0,008925 % 0,0005946 % 6,66174AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 940,03 % 0,010499 % 0,0001445 % 1,37614GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.592,49 % 0,01 % 0,0003985 % 3,9846YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.717,45 % 0,0105 % 0,0004177 % 3,97776TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 908,6 % 0,0105 % 0,0001396 % 1,33YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 548,75 % 0,0105 % 0,0000843 % 0,80325PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.842,6 % 0,0105 % 0,0010517 % 10,01609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205850BIST