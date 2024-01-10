HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarBEH- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 246.976,18 % 0,003597 % 0,0413881 % 1.150,60845QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 372.216,93 % 0,014095 % 0,0623758 % 442,52805ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.679,01 % 0,010568 % 0,0002814 % 2,66247ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.862,95 % 0,0105 % 0,0003122 % 2,97327GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.624,28 % 0,008925 % 0,0034562 % 38,72481AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.035,37 % 0,0105 % 0,0003411 % 3,24843GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.618,21 % 0,01 % 0,0006063 % 6,06336YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.953,82 % 0,01 % 0,0008302 % 8,30154TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.935,65 % 0,0105 % 0,0009947 % 9,47325YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.224,92 % 0,0105 % 0,0003729 % 3,55092PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41.495,84 % 0,0105 % 0,0069538 % 66,22705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238143BIST