HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2024 18:01
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEH- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 246.976,18 % 0,003597 % 0,0413881 % 1.150,60845
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 372.216,93 % 0,014095 % 0,0623758 % 442,52805
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.679,01 % 0,010568 % 0,0002814 % 2,66247
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.862,95 % 0,0105 % 0,0003122 % 2,97327
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.624,28 % 0,008925 % 0,0034562 % 38,72481
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.035,37 % 0,0105 % 0,0003411 % 3,24843
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.618,21 % 0,01 % 0,0006063 % 6,06336
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.953,82 % 0,01 % 0,0008302 % 8,30154
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.935,65 % 0,0105 % 0,0009947 % 9,47325
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.224,92 % 0,0105 % 0,0003729 % 3,55092
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41.495,84 % 0,0105 % 0,0069538 % 66,22705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238143
BIST