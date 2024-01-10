HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarEIE- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 109.187,82 % 0,004034 % 0,0156025 % 386,80254QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 262.748,97 % 0,012761 % 0,0375459 % 294,22226ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.498,66 % 0,0105 % 0,0004999 % 4,76131ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.978,03 % 0,0105 % 0,0004255 % 4,05286GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.454,97 % 0,008925 % 0,0010653 % 11,93594AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.417,79 % 0,010499 % 0,0002026 % 1,92961GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.954,49 % 0,01 % 0,0004222 % 4,22187YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.719,99 % 0,01 % 0,0003887 % 3,88676TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.493,02 % 0,0105 % 0,0002133 % 2,03187YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 548,75 % 0,0105 % 0,0000784 % 0,7468PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.959,79 % 0,0105 % 0,0025664 % 24,44178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238149BIST