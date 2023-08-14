HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan Berat KIRIK 25.07.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR-Ak Yatırım 2017-2022 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARSelçuk SEREN 25.07.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ-• Director | Garanti BBVA Asset Management, 2020-2023 20 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARAlper Büke Erol 25.07.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ-Aktif Portföy Portföy yöneticisi // 2022 - 06.2023-ASAM proje finansı //2022-Re-Pie Portföy Yönetimi, 2021 8 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185138BIST