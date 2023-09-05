HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2015 - 2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191698BIST