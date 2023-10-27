HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2023 17:59
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 01.06.2022 22 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 01.06.2022 19 Hayır
Engin Özkan Fon Kurulu Üyesi 14.10.2023 28 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210971
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0598
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1009
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.815,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.815,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1771
|28,2205
|% 0,21
|
|Euro
|29,7884
|29,8696
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,0024
|34,1729
|% -0,14
|
|Frank
|31,0974
|31,2847
|% -0,32
|
|Riyal
|7,4824
|7,5199
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|22,71
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|19,68
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.010
|12.178
|130,00
|
|Yarım
|6.024
|6.114
|65,00
|
|Çeyrek
|3.002
|3.057
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,93
|0,28
|
|B. Petrol
|90,18
|90,18
|2,25
|