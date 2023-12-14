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HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.12.2023 14:51
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
EROL ÖZTÜRKOĞLU FON KURULU BAŞKANI 18 Hayır
Salih İLERİ FON KURULU ÜYESİ 17 Hayır
Tolga AKBAŞ FON KURULU ÜYESİ 10 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi Hayır

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 12.04.2023 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 10 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi
Necdet KARACAN 12.04.2023 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR YRD./ 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225794


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