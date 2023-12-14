HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeEROL ÖZTÜRKOĞLU FON KURULU BAŞKANI 18 HayırSalih İLERİ FON KURULU ÜYESİ 17 HayırTolga AKBAŞ FON KURULU ÜYESİ 10 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 12.04.2023 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 10 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları BelgesiNecdet KARACAN 12.04.2023 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR YRD./ 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225794BIST