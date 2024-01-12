HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2024 16:22
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 02.01.2000
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2000
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2000
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 20 2023-1 02.01.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239050
BIST
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16:448.061
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 165,39
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.064
16:4430,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1090
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4432,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0545
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:441.986,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 31,13
|Açılış
|: 1.986,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:40
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|CIMSA
|31,94
|707.612.518
|% 9,99
|
|VKING
|28,46
|37.636.826
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|DOGUB
|20,30
|138.432.312
|% 9,97
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.444.693
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.502.837
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|37,00
|86.348.218
|% -6,57
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|THYAO
|253,25
|8.596.800.127
|% 2,66
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|GARAN
|68,80
|3.724.273.599
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|EKGYO
|8,30
|1.179.925.954
|% 1,59
|
|SKBNK
|4,72
|457.219.656
|% 2,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0921
|30,0978
|% 0,37
|
|Euro
|32,9611
|32,9683
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2598
|38,4517
|% 0,29
|
|Frank
|35,1561
|35,3679
|% 0,32
|
|Riyal
|7,9989
|8,0390
|% 0,31
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,31
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|928,67
|930,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,96
|998,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,53
|79,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,90
|2.055,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem
-
16:56BAYRK
Yüzde 9.04 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 176 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, YKBNK
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 58 artarak (% 2.20 ) 7, 167
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, VRGYO, SEKUR, OZSUB, VKING, PKENT, KBORU, OFSYM, KUYAS, DOGUB