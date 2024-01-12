HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 02.01.2000BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2000BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2000BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ 20 2023-1 02.01.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239059BIST