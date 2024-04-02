HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2024 16:14
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 Evet
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 Evet
Kubilay ÖZALP Fon Kurulu Üyesi 11.03.2024 18 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265718
BIST
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16:589.092
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -65,43
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.087
En Yüksek
9.266
16:5832,0981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0804
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5834,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0572
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:582.333,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.333,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SKBNK
|4,51
|308.085.011
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.198.672
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.513.188
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|108.717.832
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.167.032
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|398.417.982
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.161.133
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.355.208
|% -9,96
|
|THYAO
|301,75
|8.254.271.796
|% -0,66
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|SAHOL
|85,95
|3.761.100.342
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|ZOREN
|6,02
|1.947.527.517
|% -1,79
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|EKGYO
|9,11
|1.120.124.285
|% -1,51
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0737
|32,0939
|% -0,26
|
|Euro
|34,5588
|34,6015
|% -0,21
|
|Sterlin
|40,5035
|40,7066
|% 0,31
|
|Frank
|35,5759
|35,7542
|% 0,01
|
|Riyal
|8,5970
|8,6401
|% 0,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,54
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|925,21
|926,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,29
|1.008,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,36
|88,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,86
|2.270,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem
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17:08GOODY
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, ASTOR