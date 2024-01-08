HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,915Varsa İade Tutarı (TL)60363,4Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1162597,69Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,77Brüt Getiri (%)% 83,78Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1162597,69Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,77AçıklamalarEIK- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234843BIST