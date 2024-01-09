HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,221Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)66384,26Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 24,57Brüt Getiri (%)% 59,26Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)66384,26Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 24,57AçıklamalarFIK- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236140BIST