HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2024 15:49
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2023
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,579
Varsa İade Tutarı (TL)
80980,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
11598,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,3
Brüt Getiri (%)
% 29,11
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
11598,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6,3
Açıklamalar
FII- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236244
BIST
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16:377.761
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -58,32
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3729,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0715
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3732,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0235
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:371.960,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.960,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BURCE
|148,50
|122.178.088
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|16.556.601
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.353.211
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.426.145
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.408.428
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|140.277.035
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,70
|262.844.315
|% -8,23
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|388,50
|311.098.646
|% -6,67
|
|THYAO
|243,40
|9.003.863.595
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|AKBNK
|41,06
|4.715.051.181
|% 1,53
|
|GARAN
|62,10
|2.946.347.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,09
|1.783.082.590
|% 1,89
|
|VAKBN
|15,47
|2.533.987.245
|% 3,83
|
|HLGYO
|2,63
|398.302.803
|% 7,79
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9374
|29,9420
|% 0,24
|
|Euro
|32,7760
|32,7877
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9598
|38,1501
|% -0,06
|
|Frank
|35,0140
|35,2250
|% -0,25
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
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