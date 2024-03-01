HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mukafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Aktif Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi19/02/2024AçıklamalarHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mükafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun SPK'dan alınan 13.12.2023 tarih .E-12233903-325.07-46605 sayılı izni ile fon ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Aktif Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi nedeniyle Fon Kodu değişmeksizin yeni ünvanı ile devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253528BIST