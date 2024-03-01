HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.03.2024 13:33
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mukafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Aktif Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/02/2024
Açıklamalar
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mükafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun SPK'dan alınan 13.12.2023 tarih .E-12233903-325.07-46605 sayılı izni ile fon ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Aktif Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi nedeniyle Fon Kodu değişmeksizin yeni ünvanı ile devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253528
BIST
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15:269.144
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -50,09
|Açılış
|: 9.218
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|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2631,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1095
|Açılış
|: 31,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
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31,4296
En Düşük
31,1768
15:2633,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0921
|Açılış
|: 33,9000
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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33,9843
En Düşük
33,7387
15:262.070,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,26
|Açılış
|: 2.070,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:26
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.820.506
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.268.387
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.090.531
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.807.935
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.950.963
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|378.262.399
|% -9,93
|
|EDATA
|31,66
|350.003.599
|% -6,88
|
|KBORU
|162,50
|1.478.594.725
|% -6,66
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|REEDR
|74,85
|4.282.984.895
|% 8,16
|
|KONTR
|299,25
|3.696.726.506
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,00
|3.614.464.345
|% 1,20
|
|THYAO
|278,50
|3.594.033.467
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,87
|1.260.754.262
|% -2,07
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|EKGYO
|11,31
|1.192.539.008
|% 1,89
|
|ZOREN
|5,57
|562.513.400
|% -1,24
|
|AKFGY
|2,60
|235.296.407
|% 3,59
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3379
|31,3430
|% 0,35
|
|Euro
|33,9458
|33,9588
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,5081
|39,7062
|% 0,50
|
|Frank
|35,2668
|35,4792
|% 0,25
|
|Riyal
|8,3364
|8,3782
|% 0,40
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|877,70
|879,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,43
|956,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,23
|2.054,55
|% 0,66
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Seans Raporu
15:26
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