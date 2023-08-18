HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar29.09 2023 gün sonunda birleşme işlemlerine başlanacak olup 02.10.2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.BilgilerinizeSona Erecek Fonun UnvanıBünyesinde Birleşilecek Fonun UnvanıHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım FonuHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186964BIST