HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2023 13:03
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09 2023 gün sonunda birleşme işlemlerine başlanacak olup 02.10.2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.
Bilgilerinize
Sona Erecek Fonun Unvanı
Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186964
BIST
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17:397.453
En Düşük
|Değişim
|: -4,01%
|| -311,03
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.453
En Yüksek
7.816
17:3927,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0328
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3929,4852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0076
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:391.648,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.648,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KONYA
|5.841,10
|445.058.225
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|110.456.926
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.008.355
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.577.566.905
|% 9,99
|
|TETMT
|1.297,60
|15.251.990
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|228.840.006
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|245.524.409
|% -9,85
|
|KNFRT
|17,03
|69.624.313
|% -9,66
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|85.988.225
|% -8,93
|
|TUPRS
|125,50
|11.419.909.649
|% 2,03
|
|THYAO
|252,10
|8.280.197.858
|% -3,82
|
|EREGL
|41,52
|7.202.282.827
|% -2,90
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|4,03
|1.795.302.467
|% -6,71
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|DOHOL
|13,33
|3.002.528.835
|% 3,82
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0813
|27,1120
|% 0,12
|
|Euro
|29,4670
|29,4852
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,3939
|34,5664
|% -0,05
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2025
|7,2387
|% 0,06
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,59
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.079
|11.155
|27,00
|
|Yarım
|5.557
|5.603
|14,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,03
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,32
|
Seans Raporu
17:39
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17:54ERCB
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 136.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 445 adet işlem
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17:53EUKYO
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 609 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -227, 6 kaybederek (% -3.31 ) 6, 642
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, HUBVC, GOKNR, POLTK, KONYA, BVSAN, SDTTR, FENER, TETMT, PAPIL
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17:52
ADEL, SDTTR, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında