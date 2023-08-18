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HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

18.08.2023 13:03
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.09 2023 gün sonunda birleşme işlemlerine başlanacak olup  02.10.2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. 
 Bilgilerinize 
  
    Sona Erecek Fonun Unvanı
    Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı

    HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186964


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Yarım 5.557 5.603 14,00  
Çeyrek 2.770 2.802 7,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,03  
Gümüş Gr. 19,77 19,79 0,03  
B. Petrol 83,80 83,80 -0,32  
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