HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 7.250.000,TL ekside kalmıştır. 7.250.000TL , Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından fona % 38 oran ile 1 günlük kredi kullandırılarak kapatılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220511BIST