HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2023 14:10
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
27.11.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 7.250.000,TL ekside kalmıştır. 7.250.000TL , Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından fona % 38 oran ile 1 günlük kredi kullandırılarak kapatılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220511
BIST
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16:588.075
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -31,88
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5828,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5831,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0527
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:581.877,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.878,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:56
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.388.330
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|PRKAB
|41,24
|312.362.199
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.634.265
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|318.979.296
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.004.337
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,75
|7.365.478.683
|% 0,10
|
|SASA
|48,74
|4.287.750.068
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,20
|3.270.455.955
|% -1,15
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|AKBNK
|34,16
|2.750.779.775
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,19
|1.021.972.361
|% -2,26
|
|YKBNK
|19,24
|2.679.237.768
|% 1,21
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|IHLAS
|1,26
|155.342.208
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,48
|795.498.601
|% -1,58
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9171
|28,9233
|% 0,06
|
|Euro
|31,7489
|31,7611
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,4659
|36,6488
|% 0,26
|
|Frank
|32,7560
|32,9533
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|928,79
|930,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,68
|1.068,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,24
|2.020,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
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17:11
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AYES, YONGA, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında