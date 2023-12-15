HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFEF- Katılımcılara Duyurular... Değişiklikler 02.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226044BIST