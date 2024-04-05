HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2024 17:59
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
05.04.2024 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 240.381,42TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 240.381,42TL fon yöneticisi için Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından fona 3 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268691
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0563
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0116
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,18
|Açılış
|: 2.385,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|63,80
|2.118.019
|% 10,00
|
|EGEEN
|15.675,00
|555.623.713
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.147.504
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.260.683
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.159.326
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.114.308
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.869.184
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.506.282.712
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.524.032
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9449
|31,9521
|% 0,18
|
|Euro
|34,6170
|34,6455
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,1823
|40,3837
|% 0,47
|
|Frank
|35,3266
|35,5037
|% 0,65
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,42
|27,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,76
|930,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,72
|1.005,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,30
|91,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.325,55
|2.325,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA