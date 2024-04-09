HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar09.04.2024 tarihinin yarım gün olması, piyasalarında kapalı olması nedeniyle fon çıkışları karşılanamamış , fon kasası 1.648.894,60TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 1.648.894,60TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 6 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271492BIST