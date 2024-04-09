HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.04.2024 12:23
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
09.04.2024 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 100.000,00TL ekside kalmıştır 09.04.2024 tarihinde piyasaların kapalı olması sebebiyle de çıkış tutarları karşılanamamıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 100.000,00TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 6 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271493
BIST
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12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,2126
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.430,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,47
|Açılış
|: 2.430,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1989
|32,2069
|% 0,67
|
|Euro
|35,0210
|35,0346
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,1055
|41,3116
|% 1,11
|
|Frank
|35,8738
|36,0536
|% 1,10
|
|Riyal
|8,6407
|8,6840
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,02
|28,05
|% 0,66
|
|Platin
|982,98
|984,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,53
|1.071,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,39
|90,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,19
|2.349,55
|% 0,66
|