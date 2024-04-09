HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar09.04.2024 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 100.000,00TL ekside kalmıştır 09.04.2024 tarihinde piyasaların kapalı olması sebebiyle de çıkış tutarları karşılanamamıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 100.000,00TL kurucu HDI Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 6 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271493BIST