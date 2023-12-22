HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2023 09:37
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIR- İzahname Tadil- Yılsonu Değişiklikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227935
BIST
'
11:197.738
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -26,86
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1929,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0528
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1932,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:191.925,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.925,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.577.810
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.960.786
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.212.495
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.979.397
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.614.140
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.860.546
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|THYAO
|244,60
|1.410.480.393
|% -0,16
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|AKBNK
|39,34
|919.201.925
|% 0,61
|
|EREGL
|43,16
|819.644.943
|% 0,09
|
|ASTOR
|95,10
|793.882.327
|% 0,63
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|BEGYO
|2,80
|117.459.479
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|296.235.666
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,58
|594.780.784
|% -1,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2016
|29,2091
|% 0,19
|
|Euro
|32,1729
|32,1979
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9575
|37,1428
|% 0,23
|
|Frank
|33,9646
|34,1692
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32ALFAS
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 446 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
-
11:30CEMAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 302, 425 adet işlem
-
11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
-
11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem