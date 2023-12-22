HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIR- İzahname Tadil- Yılsonu Değişikliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227935BIST