HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarFIS İzahname Tadilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239074BIST