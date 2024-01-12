HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname









HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarFIS- İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239088BIST