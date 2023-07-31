HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 15:41
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
FFZ-Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 Aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177274
BIST
'
17:167.216
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 148,49
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1626,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0492
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1629,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1149
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:161.705,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.705,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ALFAS
|841,50
|1.416.879.253
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.209.082
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.769.231
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.099.172
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.918.775
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.144.894
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.537.307
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|372.727.442
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,28
|221.579.542
|% -8,17
|
|EREGL
|41,74
|11.323.945.689
|% 8,53
|
|THYAO
|233,70
|7.667.106.484
|% -0,55
|
|ASTOR
|111,40
|6.634.052.490
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,04
|6.415.111.813
|% 0,65
|
|KRDMD
|25,52
|5.546.622.944
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,79
|4.875.622.401
|% 3,41
|
|YKBNK
|14,04
|6.415.111.813
|% 0,65
|
|ZOREN
|4,30
|1.376.492.589
|% 5,91
|
|EREGL
|41,74
|11.323.945.689
|% 8,53
|
|ISCTR
|15,07
|3.838.590.466
|% 0,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9159
|26,9296
|% 0,20
|
|Euro
|29,7212
|29,7309
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,5235
|34,6966
|% 0,29
|
|Frank
|30,8954
|31,0815
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1559
|7,1917
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,70
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|14,06
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.091
|11.178
|35,00
|
|Yarım
|5.550
|5.615
|18,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,70
|
Seans Raporu
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