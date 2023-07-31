HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 15:43
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
EIE- Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023 (6 Aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177288
BIST
'
17:177.219
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 151,90
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1726,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0518
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1729,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1147
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:171.705,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.705,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:15
|HUNER
|11,00
|377.907.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.087.103
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.965.949
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.949.102
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.107.187
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.149.124
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.537.635
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|373.826.983
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,48
|222.274.622
|% -7,78
|
|EREGL
|41,66
|11.368.837.244
|% 8,32
|
|THYAO
|234,00
|7.725.705.969
|% -0,43
|
|ASTOR
|111,40
|6.634.491.628
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,07
|6.453.775.029
|% 0,86
|
|KRDMD
|25,48
|5.577.207.493
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,79
|4.896.278.211
|% 3,41
|
|YKBNK
|14,07
|6.453.775.029
|% 0,86
|
|ZOREN
|4,31
|1.382.552.662
|% 6,16
|
|EREGL
|41,66
|11.368.837.244
|% 8,32
|
|ISCTR
|15,11
|3.869.828.338
|% 0,40
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9264
|26,9307
|% 0,20
|
|Euro
|29,7324
|29,7436
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:15
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, ATAKP, AYCES, ISGSY, FZLGY, KLRHO, YEOTK, ALFAS, BRLSM, SRVGY