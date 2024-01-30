HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.01.2024 17:39
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FGF-2023 Bağımsız Denetimden geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243730
BIST
'
18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0299
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.983,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.983,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MIATK
|41,82
|2.421.022.953
|% 9,99
|
|AYES
|34,36
|4.911.242
|% 9,99
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|MERIT
|86,65
|60.520.318
|% -5,30
|
|BINHO
|526,00
|2.917.267.191
|% 9,93
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|TARKM
|810,00
|2.794.399.455
|% -0,80
|
|MIATK
|41,82
|2.421.022.953
|% 9,99
|
|PGSUS
|755,00
|1.854.093.562
|% -0,72
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|TSPOR
|1,55
|215.020.275
|% -1,90
|
|BEGYO
|5,38
|513.157.727
|% 5,28
|
|AKFGY
|2,02
|178.593.572
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3497
|30,3541
|% 0,03
|
|Euro
|32,9158
|32,9257
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,3118
|38,5039
|% -0,36
|
|Frank
|35,0107
|35,2216
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0708
|8,1112
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|918,87
|920,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,90
|978,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,33
|2.031,70
|% 0,66
|