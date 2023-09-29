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HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu

29.09.2023 16:39
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu


HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198241


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
QNBFB 403,90 86.683.806 % 9,99  
ULAS 18,82 6.847.755 % 9,99  
ATATP 56,70 137.965.725 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4088 27,4153 % 0,37  
Euro 29,0279 29,0845 % 0,19  
Sterlin 33,3354 33,5025 % 0,04  
Frank 29,8540 30,0339 % 0,13  
Riyal 7,2864 7,3230 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -11,12  
Altın Gr. 1.634 1.635 -7,90  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.892 11.044 -44,00  
Yarım 5.463 5.545 -22,00  
Çeyrek 2.723 2.772 -11,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,32  
Gümüş Gr. 19,75 19,76 -0,17  
B. Petrol 92,66 92,66 -0,44  
Seans Raporu 18:05
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